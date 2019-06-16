التحالف يعلن تنفيذ عملية "نوعية" ضد أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" على "تويتر" عن التحالف إنه "نفذ عملية استهداف نوعية أهداف عسكرية للميليشيات في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى "عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأضاف أن التحالف استهدف بغارة جوية أخرى معسكر سلاح الصيانة في منطقة الحصبة شمال صنعاء.
وتأتي الغارات بعد إعلان "أنصار الله" استهداف غرف تحكم وسيطرة لطائرات من دون طيار في مطار جيزان جنوب غربي السعودية، ومحطة وقود في مطار أبها بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف2k.
في سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الحوثيون الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.
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