الجيش اليمني يصدر بيانا بشأن الوضع في صعدة

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، في بيان بصفحته في "فيسبوك" إن القوات بقيادة اللواء رداد الهاشمي، خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين في مديرية كتاف شرق صعدة، تمكنت خلالها من إحراز تقدم ملحوظ باتجاه مركز المديرية الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليه".

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وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف عربة عسكرية للحوثيين في وادي رباق، الذي يبعد كيلو ونصف الكيلو عن مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى إعطابها ومقتل من عليها.

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلات التحالف شنت غارة على سوق الثلاثاء في مديرية كتاف شرق صعدة.

ونفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.