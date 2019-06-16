ابن سلمان: إيران لم تحترم وجود رئيس الوزراء الياباني في طهران بالهجوم على ناقلتي النفط

جاءت تصريحات ابن سلمان في سياق حديث أدلى به لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال فيها إن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مقتطفات من حوار ولي العهد السعودي، اليوم السبت 15 يونيو / حزيران، مشيرة إلى أن الحوار ينشر، غدا الأحد.

وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": "يهمنا كثيرا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات، حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

وكتب رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل، اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر، غدا الأحد، حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي.

في سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء أمس السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الحوثيون الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.