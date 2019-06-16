السعودية تسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اتجاه أبها

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"الخليج 365" من الرياض: أسقط الدفاع الجوي السعودي مساء السبت، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه مدينة أبها، بحسب تحالف دعم الشرعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها".

وأوضح العقيد المالكي بحسب تصريح له نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

واضاف: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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وقال التلفزيون الرسمي السعودي في وقت مبكر يوم السبت إن التحالف شن ضربات جوية على الحوثيين في العاصمة صنعاء، وذلك في وقت يشهد تصعيدا في الهجمات المتبادلة على نحو زاد من تأجج التوترات الإقليمية.

وقال التلفزيون إن الضربات استهدفت أنظمة للدفاع الجوي ومواقع عسكرية في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وجاءت بعد أيام من هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي.

وكان صاروخ أصاب الأربعاء المطار المدني في مدينة أبها الجبلية التي تعدّ مقصداً للسعوديين خلال فصل الصيف هرباً من الحرارة المرتفعة في الرياض وجدّة، ما أدّى إلى إصابة 26 شخصاً بجروح، وفقاً للسلطات السعودية.

والجمعة، أعلن التحالف أنّ القوات السعودية اعترضت خمس طائرات مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها من جديد.

وكانت السعودية اتّهمت الخميس غريمتها في المنطقة إيران بأنها هي من أمر المتمردين اليمنيين بشنّ الهجوم على مطار أبها، محذّرة من "عواقب وخيمة".