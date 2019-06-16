بارزاني: الجهود مستمرة لإقامة تعاون عسكري بين أربيل وبغداد

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أكد رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، السبت، أن العلاقات بين أربيل وبغداد في مستوى جيد، مشيرا إلى أن "جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش".

جاء ذلك، خلال اجتماع بارزاني، السبت، مارتن جيغير، وزير الدولة لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، ووفد مرافق له ضم السيد سيريل نان سفير ألمانيا في العراق والسيدة باربارا وولف القنصل العام الألماني في أربيل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن وزير الدولة الألماني، أكد "خلال الاجتماع على علاقات الصداقة بين ألمانيا والإقليم وقيم عالياً التقدم الذي شهده الإقليم وجهوده لتجاوز الأزمات واستقباله لعدد كبير من النازحين واللاجئين الذين هربوا من بطش الإرهاب".

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وعبر جيغير عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك ومساعدة الإقليم والعراق "في تثبيت الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم".

من جانبه، أكد بارزاني على أن "الإقليم ينظر بعين التقدير إلى المساعدات التي قدمتها دول التحالف وألمانيا، والتي كان لها دور مشهود من الناحيتين العسكرية والإنسانية بالنسبة إلى الإقليم".

وأشار إلى أن "العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع السيد عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق الاتحادي، في مستوى جيد".

وألمح بارزاني إلى أن جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف "تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش، وارتأى ضرورة تعاون التحالف الدولي في هذا المجال".

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