توقعات #الطقس الأحد.. #سحب_رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، أن تتأثر المنطقة الشرقية الأحد بطقس حار إلى شديد الحرارة، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.
وأشارت إلى تأثر الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
أما عن حالة الخليج العربي؛ أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
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