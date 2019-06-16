محمد بن سلمان: أمن السودان يهمنا كثيرا

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مقتطفات من حوار ولي العهد السعودي، اليوم السبت 15 يونيو / حزيران، مشيرة إلى أن الحوار ينشر، غدا الأحد.

وقال محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": "يهمنا كثيرا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات، حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

وكتب رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل، اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر، غدا الأحد، حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي.

وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".