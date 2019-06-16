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القاهرة — سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات…!!".
© Sputnik .
يذكر أن أنصار الله قصفت مطار أبها الاقليمي بصاروخ مجنح نوع كروز في 12 يونيو، واستهداف مطار أبها بهجمات بطائرات مفخخة في 14 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام في صنعاء: وساطات دولية للتوقف عن ضرب المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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