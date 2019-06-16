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وزير الإعلام في صنعاء: وساطات دولية للتوقف عن ضرب المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في والإمارات…!!".

© Sputnik .

وصعدت "أنصار الله"، منذ منتصف مايو/أيار المنصرم، عملياتها لاستهداف منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيرة مفخخة، بدء بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض في 14 مايو/أيار، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 مايو/أيار، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو و9 يونيو الجاري على مطار جيزان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري.

يذكر أن أنصار الله قصفت مطار أبها الاقليمي بصاروخ مجنح نوع كروز في 12 يونيو، واستهداف مطار أبها بهجمات بطائرات مفخخة في 14 يونيو.

 

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