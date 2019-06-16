الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.
وتابع المالكي أنه تم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكدا حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يتبع…
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