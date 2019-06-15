شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة العدل 8 أشياء مهمة يفترض أن يتأكد منها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة، وذلك ضمن رسائلها التوعوية للمواطنين والمقيمين.
وقالت الوزارة إنه يجب على المدعي قبل أول جلسة، التأكد من اختصاص المحكمة، وتحرير الدعوى بشكل واضح، وتحديد الطلبات بدقة، والتأكد من صفة المدعي والمدعى عليه.
كما يجب عليه أيضا إحضار الوثائق اللازمة، والتأكد من صلاحية الوكالة، والحضور مبكراً للمحكمة، وإحضار ثلاث نسخ من صحيفة المدعى.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.