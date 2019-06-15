شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل 8 أشياء مهمة يفترض أن يتأكد منها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة، وذلك ضمن رسائلها التوعوية للمواطنين والمقيمين.

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وقالت الوزارة إنه يجب على المدعي قبل أول جلسة، التأكد من اختصاص المحكمة، وتحرير الدعوى بشكل واضح، وتحديد الطلبات بدقة، والتأكد من صفة المدعي والمدعى عليه.

كما يجب عليه أيضا إحضار الوثائق اللازمة، والتأكد من صلاحية الوكالة، والحضور مبكراً للمحكمة، وإحضار ثلاث نسخ من صحيفة المدعى.