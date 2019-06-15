تعرف على أهم أسباب وطرق علاج الصداع

عندما يشعرالإنسان بالصداع النصفي الشديد والمتكرر، والذى قد يستمر لبعض ساعات يتطلب هذا الذهاب إلي الطبيب، لأن هذه الأعراض قد يصاحبها بعض الأمراض الأخرى، وقد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات الطبية، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على أهم المعلومات عن الصداع النصفى، وفقاً لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

أسباب الصداع النصفى :

سبب الصداع النصفي غير معروف بعد، ويشتبه بأنه يحدث نتيجة نشاط غير طبيعي في الدماغ، والذى يؤثر على الطريقة التي تتواصل بها الأعصاب وكذلك المواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ، مما جعلها أكثر حساسية للمشغلات التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي، ومن العوامل التى تساعد على الإصابة بهذا النوع من الصداع، هى :

- التغيرات الهرمونية.

-الإجهاد والاكتئاب والقلق والصدمة.

- الشعور بالتعب وعدم الحصول على قسط كافى من النوم وانخفاض نسبة السكر في الدم .

- تناول الكافيين الموجود فى بعض الأطعمة والمشروبات.

- تناول بعض الأدوية، مثل بعض الحبوب المنومة وأدوية العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) ، وحبوب منع الحمل المركبة.

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- العوامل البيئية مثل والروائح القوية والدخان غير المباشر والضوضاء الصاخبة.

علاج الصداع النصفى :

لا يوجد حاليًا علاج واحد للصداع النصفي، ولكن يمكن تساعد بعض النصائح على التخلص من الصداع، مثل :

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحد من التوتر.

شرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام.