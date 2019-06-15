توقيف طاقم طائرة سعودي في تونس للاشتباه به في محاولة قتل

وقالت إذاعة موازييك التونسية، أنه يشتبه في اعتداء أحدهم على زميله في منطقة شمال العاصمة التونسية.

وعثر على أحد أفراد الطاقم ملقى بجانب حمام سباحة وهو في حالة حرجة لتعرضه للعنف الشديد.

وأكدت الإذاعة أن الطاقم مشتبه في محاولته قتل زميلهم الذي يخضع حاليا لتدخل طبي عاجل في الإنعاش.

ويخضع طاقم الطائرة إلى الاستجواب حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء العنيف على زميلهم.

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ومنعت تونس الطاقم من المغادرة حتى انتهاء التحقيقات.

وقالت صحيفة عاجل السعودية إن مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية، أكد أن أحد الملاحين السعوديين تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأضاف المركز:"الخطوط السعودية تتابع الحالة الصحية للملاح السعودي، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها".