السعودية... اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها

وقال مراسل العربية إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، أن طائراتها المسيرة نفذت قصفا لمطاري أبها وجازان السعوديين، وذلك بعد قصف الجماعة لمطار أبها والتسبب في إصابات بين المدنيين.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء اليوم السبت 15 يونيو / حزيران، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف (2k) المسيرة، على مطار أبها ومطار جيزان.

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واستهدف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية عن إصابة 26 شخصا بجروح.

وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.