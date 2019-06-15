بعد الرقة... التفجيرات المجهولة تلاحق "قسد" في الحسكة ودير الزور ومقتل "قيادات"

نقل موقع "الوطن أون لاين" أن "7 عناصر من ميليشيا قسد بينهم القيادي المدعو "أبو فهد" متزعم فوج البوكمال قتلوا اليوم السبت إثر انفجار منزل مفخخ بهم.

© Sputnik . Taha Ali Mahmoud

وجاء الانفجار في قرية موزان التابعة لبلدة السوسة الواقعة بريف دير الزور الشرقي الذي تسيطر عليه فصائل تنظيم "قسد" الذي تعتبر الفصائل الكردية أساس تشكيله.

من جهة ثانية قتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرون إصابات خطيرة بانفجار دراجة مفخخة استهدفت حاجزا عسكريا بالقرب من دوار الطلائف في حي الصالحية شمال شرق مدينة الحسكة.

وكان انفجار عنيف استهدف دورية تابعة لميليشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مدينة الرقة قبيل منتصف ليل الخميس الماضي وأدى إلى وقوع كامل أفراد الدورية قتلى ومصابين، إضافة إلى إصابة مدنيين كانوا بمحيط الحديقة.

وقال مراسل "سبوتيك" في الرقة: إن انفجار بعبوة ناسفة استهدف دورية أمنية تابعة لميليشيات قسد في أثناء مرورها بجانب الحديقة المرورية وسط الرقة، ما أدى إلى سقوط كامل عناصر الدورية قتلى ومصابين، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى "مدرسة التمريض" التي استولت عليها قسد وحولتها إلى مقر لـ "الهلال الأحمر الكردي"، فيما عمدت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المحافظة وفرض حظر تجوال في كامل مدينة الرقة، في حين حلقت طائرات مروحية "أباتشي" أمريكية في سماء المدينة بعيد وقوع الانفجار، ولا تزال تجوب سماء الرقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

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وأضاف المراسل أن حالة من الفوضى تنتشر في مدينة الرقة وأصوات إطلاق النيران الكثيف وسيارات الإسعاف، والاطفاء تملأ أرجاء المدينة وكأنه هناك حرب دائرة داخل أحياء المدينة، مع تخبط واضح في صفوف ميليشيات قسد.

ووقع مساء الخميس أمس الأول أيضا انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف مسلحي تنظيم قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة: إن انفجارا عنيفا بواسطة عبوة ناسفة استهدف مقر الانضباط العسكري التابع لميليشيات تنظيم قوات سورية الديمقراطية "قسد" والواقع بحي الفردوس وسط المدينة عند الساعة 21-10 مساء الخميس، وأدى إلى مقتل 6 من عناصر التنظيم "في حصيلة أولية" إضافة إلى إصابة أكثر من 15 عنصرا آخرين، موضحا أن سيارات الإسعاف استمرت في نقل المصابين لنحو ساعة ونصف الساعة بعد وقوع الانفجار.

وتحدث مراسل "سبوتنيك" عن وقوع انفجار ثان بعبوة ناسفة مساء الخميس، استهدفت دورية تابعة لميليشيات تنظيم قسد المدعوم أمريكيا، في أثناء مرورها قرب حديقة الرشيد وسط مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل إثنين من عناصر الدورية وإصابة بقية أفرادها.