الارشيف / اخبار الخليج

أنصار الله تطلق طائرات مسيرة على مطارين في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء اليوم السبت 15 يونيو / حزيران، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف (2k) المسيرة، على مطار أبها ومطار جيزان.

واستهدف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله تطلق طائرات مسيرة على مطارين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا