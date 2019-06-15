الحمادي يهدي الإمارات مقعداً في الاتحاد الدولي للصحفيين

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"الخليج 365" من دبي: حققت الإمارات انجازاً جديداً في مجال العمل الصحفي على المستوى الدولي من خلال نجاح جمعية الصحفيين الاماراتية في الفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي فقد فاز محمد الحمادي، رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الامارتية، بالعضوية الاحتياطية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس، حيث عقد المؤتمر في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

600 ألف صحفي

يعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، أكبر منظمة على مستوى العالم تُعنى بشؤون الصحفيين، إذ يمثل الاتحاد أكثر من 600 ألف صحفي، من 120 دولة. وتأسس الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1926، بهدف مساعدة الصحفيين وترقية مهاراتهم، ثم جاء التأسيس الثاني للاتحاد عام 1946، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتضاف إلى مهام الاتحاد، مهمة التحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة ودعم المنظمات الصحفية المحلية، وكذلك رفض كل أنواع التمييز، ومواجهة استخدام وسائل الإعلام للترويج للتعصب وعدم التسامح والنزاعات.

الهدف إفادة الجميع

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة الجمعية، ان فوز الامارات بمقعد الاحتياط في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين يمثل: "هدفاً سعينا إليه بالتعاون مع أشقائنا العرب والأفارقة الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، بهدف إفادة الصحفيين وإثراء خبراتهم ومعارفهم، عبر البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد وجاء الفوز نتيجة للدعم اللا محدود من داخل الدولة ومن الصحفيين".

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وتابع: "الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً مكثفاً، لوضع أجندة عمل واضحة لأولويات تدريب الصحفيين، مع التركيز على ترقية مهارات الصحفيين الشبان في المقام الأول، وإطلاع الصحفيين على التطورات الكبيرة التي يشهدها الاعلام خاصة الاعلام الرقمي، مع التأكيد على قواعد الدقة والمصداقية في نقل المعلومات للجمهور".

مستقبل الصحافة

وناقش مؤتمر الاتحاد الدولي، في جلساته التي عقدت لأول مرة في دولة عربية، مستقبل الصحافة في العصر الرقمي، والممارسات النقابية حول العالم ومستقبل الصحافة في العصر الرقمي، والممارسات النقابية في المنطقة والعالم.

ويقر الاتحاد الدولي للصحفيين سياسته في المؤتمر العام (الكونجرس الدولي للصحفيين)، الذي يجتمع مرة كل ثلاث سنوات، وتتولى سكرتارية الاتحاد من مقرها في بروكسل متابعة تنفيذ برامج العمل، بتوجيه من اللجنة التنفيذية المنتخبة.

وقد شاركت الجمعية الإماراتية في المؤتمر بوفد ترأسه محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة الجمعية، وعضوية مصطفي الزرعوني، وعمران محمد.