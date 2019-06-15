جزائية_الرياض: السجن والغرامة لسعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكمًا نهائيًا بالسجن والغرامة والاعتذار بحق مواطنين سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة.

وفي التفاصيل،قام الشاعر الكويتي برفع دعوى قضائية ضد سعوديين اثنين حاولا تجريده من قصيدته واتهماه بسرقتها، حيث قاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه الشعري والأدبي.

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وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليهما وإساءتهما للمدعي، حيث حكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة إلى تغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، مع إلزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل «تويتر» مع تثبيته لمدة سبعة أيام.

وجاء إنصاف الشاعر الكويتي إثباتًا على مدى نزاهة واستقلالية القضاء السعودي في التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام العادلة، وتأكيدًا لنهج المملكة ومبادئها الثابتة في العدل والمساواة بين الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم.