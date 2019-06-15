التوتروالضغط العصبى من الأمورالتى نتعرض لها دائما بسبب مشاغل الحياة والعمل، كما يؤثرالتوترعلى الجسم ويسبب مشاكل عديدة على الصحة.
وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك علامات تظهرعلى جسمك وتدل على إصابتك بالتوتر المستمر
حب الشباب
يعتبر حب الشباب من علامات الإصابة بالتوتروالقلق، حيث أثبتت الدراسات أن كلما ارتفع التوتروالضغط العصبى كلما زاد حب الشباب على البشرة.
الصداع
أثبتت الدراسات أن الصداع المستمرهو دليل على الضغط العصبى والتوتر، فمع زوال التوتر وتحسن الحالة النفسية يقل الصداع ويختفى.
الألم المزمن
ألم شديد فى جميع أجزاء الجسم، هو دليل على التوتر الشديد، فيعانى دائما مرضى القلق والتوترمن التعب والإرهاق الشديد.
مشاكل الجهاز الهضمى
يعانى مرضى التوتر من اضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى ومنها الامساك والإسهال والمغص الشديد.
تغيرات فى الشهية
يسبب التوتر تغيرات فى الشهية سواء بنقص الشهية أو الافراط فى تناول الطعام، حسب طبيعة كل جسم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على علامات إصابتك بالتوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.