الأردن يشارك في مناورات سعودية وإماراتية

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نصر المجالي: أعلن في عمّان، عن مشاركة قوات أردنية في تمرينات عسكرية مشتركة تجري كل على حدة مع قوات سعودية وأخرى إماراتية.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن عددا من منتسبي مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية غادرت، اليوم السبت، الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في تمرين عبدالله 6.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السعودية، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين.

يذكر أن مناورات تمرين عبدالله 6 الذي تمتد فعالياته لاسبوعين يعد النسخة السادسة من سلسلة من التمارين المشتركة بين قوات البلدين الشقيقين التي بدأت عام 2012.

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تدخل سريع

وعلى صلة، غادرت مجموعة من لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تمرين الثوابت القوية /1.

ويهدف التمرين الذي يستمر عشرين يوماً إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتطوير مفهوم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات المشتركة، وتعزيز القدرات في مجال التنقل الاستراتيجي والتدخل السريع.

ويأتي هذا التمرين ضمن عدة فعاليات تدريبية مبرمجة مسبقاً، لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام القتالية.

يعد تمرين الثوابت القوية/1 من أهم التمارين التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.