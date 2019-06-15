بينها القهوة والسهر.. عادات تتسبب في الإصابة بالسرطان

يتبع كثيرون بعض العادات الخاطئة، التي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان، مثل تناول المشروبات الساخنة للغاية، التي تؤدي للإصابة بسرطان المرئ.
وكشف خبراء في الجمعية الأمريكية للبحوث السرطانية في دراسة حديثة، أن هناك بعض العادات الخاطئة تتسبب في الإصابة بالسرطان، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وأكد الخبراء أن تناول المشروبات والوجبات الساخنة للغاية، خاصة في وجبة الإفطار تتسبب في الإصابة بسرطان المرئ.
كما حذر الخبراء من عدم تناول أكثر من كوب من القهوة يوميا، حيث أنها عند تحميصها تضم مواد سامة تتراكم في الجسم، وتسبب الإصابة بسرطان الرئة.
وأوضحت أن تناول اللحوم الحمراء يوميا، التي تحتوي على نترات الصوديوم تسبب الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.
ونصح الخبراء بعدم السهر وتجنب قلة النوم، حيث أن قلة النوم تسبب قلة إفراز هرمون " ميلاتونين" المسئول عن الإيقاع اليومي الطبيعي لجسم الانسان، ما ردي للإصابة بسرطان الثدي.
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