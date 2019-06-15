شكرا لقرائتكم المكسيك تنشر ملحقاً لاتفاق مُبرم مع أميركا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 18:10

نشرت المكسيك ملحقاً لاتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة في 7 الشهر الجاري، في شأن الهجرة غير الشرعية والذي اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرياً".



ويفيد الملحق الذي وُزِع على صحافيين في مكسيكو بأن البلدين تعهدا مناقشة "الشروط النهائية لاتفاق ثنائي ملزم، بهدف توزيع أفضل للأعباء والمسؤوليات المتعلّقة بمعالجة طلبات اللجوء".

الملحق الذي يحمل توقيع مستشار قانوني أميركي وآخر مكسيكي، ينصّ على انه إذا لم يتم إبطاء تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من المكسيك، يمكن أن توافق مكسيكو على البتّ بطلبات اللجوء.

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وتنصّ الفقرة الأخيرة من الملحق على أنه إذا وجدت الولايات المتحدة، بعد مرور 45 يوماً على توقيع الاتفاق، أن التدابير التي تتضمنّها "لا تؤدي إلى نتائج"، تتخذ الحكومة المكسيكية عندها "كل التدابير اللازمة، بما يتفق والقانون الوطني" لتطبيق "اتفاق ثنائي ملزم" بعد 45 يوماً على ذلك.

وشددت الخارجية المكسيكية، لدى نشرها النص الإنكليزي للملحق، كما عرضه ترامب أمام صحافيين من بعيد، على أن "هذا ليس اتفاقاً ثنائياً ملزماً، بل ملحق للإعلان المشترك بين البلدين".

وكان الرئيس الأميركي تحدّث عن بند سري يتيح لواشنطن إرغام مكسيكو على وقف هجرة المتسللين إلى الولايات المتحدة من الأراضي المكسيكية. وأشار الى أن "الجزء الاكبر من الاتفاق" مع المكسيك "لم يُكشف بعد"، لافتاً الى انه سيدعها "تكشف عنه في الوقت المناسب".

وعلّق وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، مؤكداً أن لا ملحق سرياً للاتفاق، وأن بلاده لا تقبل وجوداً عسكرياً أميركياً على أراضيها.