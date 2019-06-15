الكشف عن "توافق" بين إيران والقاعدة بشأن السعودية

وقال تركي الفيصل، في لقاء له مع قناة العربية، إن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، طلب من أنصاره عدم استهداف إيران بعدما لجأ جزء من عائلته إليها.
وأكد الفيصل حدوث توافق بين إيران والقاعدة لاستهداف السعودية.
وأشار رئيس المخابرات السابق، إلى أن الدعم الإيراني للقاعدة حدث بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001.
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