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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن منطقة الهلال النفطي وهي المنطقة النفطية الأبرز في ليبيا التي تقع شرق سرت وغرب مدينة إجدابيا، تعرضت لأكثر من 7 عمليات في أوقات سابقة من قبل "مليشيات"، مصراته وجماعة أنصار الشريعة، إلا أن الهجوم عليها في الوقت الراهن أصبح صعبا.
© REUTERS / HANI AMARA
وتابع التاورغي أن بعض الحقول الأخرى تقع في منطقة البريقة والغرب الليبي منها حقل الفيل وميناء الزاوية، وحقول الزنتان، والحقول القريبة من مناطق أوباري ومرزق، إلا أن المنطقة الأبرز هي منطقة الهلال النفطي.
وأشار إلى أن توجيهات زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي " المحظور في روسيا"، لعناصره بتطوير الهجمات على المؤسسات والمصالح بعد ظهوره الأخير، تشير إلى توقعات بتنفيذ هجمات إرهابية، مدعومة من حكومة الوفاق، خاصة أن العمليات التي وقعت في الجنوب الليبي، أشاد بها بعض أعضاء "حكومة السراج"، وهو ما يشير إلى علاقة بين حكومة الوفاق والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وحسب مصادر محلية في ليبيا، أشارت إلى أن الجماعات في ليبيا تسعى إلى شن هجمات إرهابية على مناطق النفط، خاصة في منطقة الهلال النفطين والحقول الموجودة في الجنوب الليبي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، وجاء تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشركة عبر بيان لها، متوقعة استئناف العمل في المصنع قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر هجمات محتملة على منشآت نفطية في ليبيا... وخبير: الجيش قادر على حمايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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