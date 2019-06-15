المضروبة والبلاليط.. وجبات رائد الفضاء الإماراتي في رحلته للمريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت الإمارات، أمس، عن خطتها لإطلاق أول رائد فضاء إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك، بالتعاون مع عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وقال مصدر في المجال الفضائي الروسي لوكالة "نوفستي" الروسية، إن رائد الفضاء الإماراتي يمر حاليا بفترة التدريب في المركز الروسي لتدريب رجال الفضاء، وسيأكل مأكولات روسية عادية أثناء تحليقه إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الأطباق العربي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح المصدر أن هناك اثنين من الإمارات مرشحين للقيام بالتحليق إلى الفضاء، تذوقا في الخريف الماضي بشكل خاص الأطباق العربية واختارا ثلاثة أكلات منها، وهي المضروبة والصالونة والبلاليط. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقالت القطرية عائشة التميمي خبيرة المطبخ الخليجي العربي، إن المكونات الرئيسية لأطباق الغذاء في بلدان شبه الجزيرة العربية هي الأرز واللحم والدجاج والسمك، والمضروبة هي الطبق الذي يمكن طبخه باستخدام الرز أو القمح المضروب ومع الدجاج أو اللحم أو منتجات البحر.

أما طبق الصالونة أو"فريد" يتكون من الدجاج أو اللحم والخضار، وعن الحلويات فالبلاليط هي أكلة إماراتية شعبية تتكون من الشعرية والهيل والزعفران والسكر، وتتميز الأكلات بسعراتها الحرارية العالية.