الإمارات تحذر من عدم تضمن الاتفاق مع إيران الصواريخ البالستة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: "علينا أن نعمل جميعا لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. وأضاف: "من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق السابق مع إيران كما أنه من الخطأ عدم تضمن الاتفاق مع إيران الصواريخ البالستية الإيرانية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

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