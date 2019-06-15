وقفة في غزة تضامنا مع مدير مؤسسة دولية اعتقلته إسرائيل

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، في وقفة تضامنا مع مدير عمليات منظمة الرؤية العالمية "وورد فيجين" في القطاع، محمد الحلبي، المعتقل داخل السجون الإسرائيلية منذ 3 سنوات.

وشارك في الوقفة، التي نظمت في مدينة غزة، العشرات من الأطفال والمستفيدين من خدمات المنظمة، ورفعوا صورًا للحلبي، وشعارات تستنكر اعتقاله، وتطالب بالإفراج عنه.

وقال نشأت الوحيدي، في كلمة له باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، (تضم فصائل فلسطينية): "جئنا نُندد باستمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني محمد الحلبي تحت حُجج وذرائع كاذبة".

وأضاف: "الحلبي عرض 119 مرة على محاكم الاحتلال خلال ثلاث سنوات بعد اعتقاله على حاجز بيت حانون (تسيطر عليه إسرائيل) بتهم واهية".

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وطالب الوحيدي، المؤسسات الدولية ومنظمة الرؤية العالمية "للعمل من أجل إطلاق سراح الحلبي من سجون الاحتلال".

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر "للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام حقوق الإنسان وضمان حرية الحركة للفلسطينيين".

كانت وزارة الشؤون الخارجية في أستراليا أعلنت في 22 مارس/آذار الجاري أن فحصا قامت به لمؤسسة الرؤية العالمية أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حركة حماس.

واعتقلت إسرائيل الحلبي، منتصف يونيو/حزيران 2016، خلال سفره عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة وإسرائيل، واتهمته بـ"نقل أموال لحركة حماس".

وتعرّف مؤسسة الرؤية العالمية، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.