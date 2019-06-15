تحييد 51 إرهابيا منذ انطلاق عملية المخلب شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 51 إرهابيا في إطار عملية "المخلب" منذ انطلاقها في 27 مايو/ أيّار الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الجيش التركي تواصل بنجاح تنفيذ عملية المخلب.

وأوضح أن القوات التركية حيّدت، اليوم، إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، ليرتفع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قوات الأمن إلى 51 إرهابيا منذ انطلاق العملية.

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في 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.