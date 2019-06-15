إصابة طفلين إثر اندلاع حريق بشقة سكنية في #ينبع

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب طفلان بالاختناق جراء حريق اشتعل في شقة سكنية في ينبع. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني ينبع حريقًا اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي الجابرية، نتج عنه إصابة طفلين باختناق، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. وأفاد الدفاع المدني أن حالتيهما مستقرة.

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