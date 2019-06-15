بالفيديو.. إعلامي سعودي يتغنى بإنجازات تركي آل الشيخ

أشاد الإعلامي السعودي كمال عبد القادر، بإنجازات المستشار تركي آل الشيخ خلال توليه رئاسة هيئة الترفيه السعودية

وشهدت الفترة التي عمل بها Nل الشيخ في هيئة الترفيه نشاطا واسعا في شتى المجالات، بداية بالألعاب والمدن الترفيهية ومحاكاة مدن كبرى في الترفيه، بجانب الحفلات الجماعية المفتوحة لحضور نجوم عربية في الغناء والمسرح والفن.

وقال عبد القادر خلال نشره مقع فيديو على الحساب الرسمي الخاص به على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": أن الفترة التي شهدت وجود آل الشيخ في هيئة الرياضة كان لها صدى واسع وفعال ليس على النطاق السعودي فقط بل على الصعيد العربي.

وشهدت الرياضة في عهد تركي آل الشيخ طفرة كبيرة، خاصة بعد عودة البطولة العربية ونظام الدوري في السعودية بدخول 6 أجانب في كل الفريق بما فيهم حارس المرمى وشرائه لنادي بيراميدز.

وتابع عبد القادر حديث بتمنيه تواجد آل الشيخ في حقبتي الاسكان والصحة خاصة، لتفادي الازمات المتواجدة بها وتحسين جودتها خلال الفترة المقبلة.

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">١٥ يونيو ٢٠١٩