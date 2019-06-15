شكرا لقرائتكم مصر: احباط محاولة تسلل 30 شخصًا إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:05

أحبطت أجهزة الأمن المصرية في محافظة مطروح الساحلية (شمال غرب القاهرة) اليوم محاولة تسلل 30 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.



وأوضحت التحريات الأولية أن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم الحدودية، فقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة المختصة.