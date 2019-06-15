شكرا لقرائتكم ضغوط على رئيسة هونغ كونغ لسحب مشروع قانون الترحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 22 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:07

وجّه معسكر الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، الموالية لبكين، انتقادات إليها في شأن مشروع قانون مثير للجدل يتيح تسليم الصين مطلوبين، أثار تظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.



وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997، إذ نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب، ما أوقع 79 جريحاً. وتظاهر حوالى مليون شخص الأحد الماضي، لكن لام لا تزال مصرّة على مشروع القانون وترفض سحبه.

ودعا أبرز منظمي التظاهرات في المدينة الى تظاهرة جديدة ضخمة الأحد، وإلى إضراب عام الاثنين.

وواجهت لام اليوم الجمعة انتقادات من حلفاء، لا سيّما النائب المؤيّد لبكين مايكل تيين، الذي دعا الحكومة الى العدول عن مشروع القانون. وقال: "ستسجّل نقاطاً أكثر مما ستخسر. لم يفت الأوان، هناك أوضاع جديدة تشكّل فرصة للقادة لتغيير موقفهم. ليس هناك أي خطأ في ذلك".

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واعتبر النائب برنار شان، مستشار لام، أن الإسراع في تبنّي مشروع القانون في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) بات "مستحيلاّ طالما هناك خلاف من كل الجوانب". وأضاف: "يجب على الأقلّ ألا نتسبّب بتصعيد العدائية".

كذلك دعا النائب روني تونغ الى مشاورات حول مشروع القانون، قبل المضيّ فيه.

لكن النائب المطالب بالديموقراطية الفين ليونغ رأى أن "الوثوق بالنواب المؤيّدين (للنظام) ليس ممكناً"، مضيفاً: "نريد أن تقول لنا كاري لام هل ستسحب النصّ أم لا".

وتعتبر السلطات أن النصّ يسدّ فراغاً قانونياً ويمنع أن تصبح هونغ كونغ ملجأ لمجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيتوافق مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن المتظاهرين لا يثقون بالقضاء الصيني.