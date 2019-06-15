شكرا لقرائتكم بارنييه: الاتفاق مع ماي هو الوحيد الممكن لـ "بريكزيت" منظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 23 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:04

شدد ميشال بارنييه، أبرز مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت)، على أن الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسيل هو الوحيد الممكن لتنفيذ "الطلاق" في شكل منظم.



وقال: "أكرّر بهدوء أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في مغادرة الاتحاد، وبالتالي فإن الاتفاق المطروح على الطاولة هو الوحيد الممكن لانسحاب منظم".

وأضاف في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي في باريس، شارك فيه رئيس مجلس اللوردات نورمان فاولر: "هنا نقف، وننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سنُبلّغ به، هذا هو المهم".

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ورأى بارنييه في خروج بريطانيا من الاتحاد صفقة "خاسرة" للجانبين، مستدركاً أن على بروكسيل احترام نتيجة استفتاء العام 2016 "مع الحدّ من عواقبه، وهي كثيرة".

وتصدّر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة "بريكزيت"، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين والبلاد، علماً انه تعهد استكمال "الطلاق" في موعد أقصاه 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، "باتفاق أو من دونه".

ونال جونسون أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه في الاقتراع الذي نُظم الخميس، وهي المرحلة الأولى من عملية تنتهي في تموز (يوليو) المقبل.