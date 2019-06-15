شكرا لقرائتكم ترامب يرى "بصمات" إيران في الهجوم على ناقلتَي النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، بكين - أ ف ب | منذ 23 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 23:49

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجوم على ناقلتَي نفط في بحر عُمان "يحمل بصمات" ايران، مجدداً تحذيرها من إغلاق مضيق هرمز.



ونشر الجيش الأميركي تسجيلاً مصوّراً بالأبيض والأسود، ذكر أنه يُظهر دورية بحرية إيرانية تزيل "لغماً لم ينفجر" من على إحدى الناقلتين. وشدد على أن واشنطن "لا تريد حرباً" مع طهران، مستدركاً أنها "ستدافع عن مصالحها".

وقال ترامب، في إشارة الى التسجيل: "إيران نفذت هذا الأمر. نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

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وتطرّق الى تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية، قائلاً لشبكة "فوكس نيوز"، في إشارة الى الإيرانيين: "لن يُغلقوه، لن يُغلق لفترة طويلة. هم يعلمون ذلك، وأُبلغوا بذلك بأشدّ العبارات".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حمّل إيران "مسؤولية الهجومين في بحر عُمان". ورأى أن الأحداث الأخيرة "تمثّل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليَين، وهجوماً فاضحاً على حرية الملاحة وتصعيداً إيرانياً غير مقبول للتوترات".

الى ذلك، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية عن أمله بأن "يتمكّن جميع الأطراف المعنيين من تسوية خلافاتهم في شكل ملائم، وحلّها عبر الحوار والمشاورات". وأضاف: "هذا يتناسب مع مصالح دول المنطقة، ولكن أيضاً مصالح المجتمع الدولي".