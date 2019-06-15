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وجبات خاصة لرائد الفضاء الإماراتي أثناء رحلته

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وذكر سابقا، أن الرائد الإماراتي الذي يمر حاليا بفترة التدريب في المركز الروسي لتدريب رجال الفضاء، سيتناول وجبات طعام روسية عادية أثناء تحليقه إلى محطة الفضاء الدولية، لكن وبطلب خاص سيقدم للرائد أطباق عربية منفصلة وأوضح أن مواطنين إماراتيين اثنين مرشحين للقيام بالتحليق إلى الفضاء أجريا في الخريف الماضي تذوقا خاصا للأطباق العربية واختارا ثلاثة منها، وهي المضروبة والصالونة والبلاليط.

وقالت خبيرة المطبخ القطرية عائشة التميمي ومؤلفة ست كتب للأطباق الشعبية الخليجية: "إن المكونات الرئيسية لأطباق الغذاء في بلدان شبه الجزيرة العربية هي الرز واللحم والدجاج والسمك ومنتجات البحر الأخرى. ونستخدم الرز في مطبخنا بشكل واسع، وله أهمية كبيرة. فمثلا المضروبة هي الطبق الذي يمكن طبخه باستخدام الرز أو القمح المضروب ومع الدجاج أو اللحم أو منتجات البحر".

أما طبق الصالونة أو "فريد" فيطبخ عادة أثناء شهر رمضان ويتكون من الدجاج أو اللحم والخضار.

أما الحلويات العربية فاختار رجلا الفضاء الإماراتيان البلاليط، وهي الأكلة الإماراتية الشعبية المشهورة جدا المتكونة من البيض والشعيرية والهيل والزعفران والسكر.

وأشارت عائشة التميمي أيضا إلى أن مأكولات مطبخ بلدان الخليج العربي تتميز بالسعرات الحرارية العالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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