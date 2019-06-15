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وقالت خبيرة المطبخ القطرية عائشة التميمي ومؤلفة ست كتب للأطباق الشعبية الخليجية: "إن المكونات الرئيسية لأطباق الغذاء في بلدان شبه الجزيرة العربية هي الرز واللحم والدجاج والسمك ومنتجات البحر الأخرى. ونستخدم الرز في مطبخنا بشكل واسع، وله أهمية كبيرة. فمثلا المضروبة هي الطبق الذي يمكن طبخه باستخدام الرز أو القمح المضروب ومع الدجاج أو اللحم أو منتجات البحر".
أما طبق الصالونة أو "فريد" فيطبخ عادة أثناء شهر رمضان ويتكون من الدجاج أو اللحم والخضار.
أما الحلويات العربية فاختار رجلا الفضاء الإماراتيان البلاليط، وهي الأكلة الإماراتية الشعبية المشهورة جدا المتكونة من البيض والشعيرية والهيل والزعفران والسكر.
وأشارت عائشة التميمي أيضا إلى أن مأكولات مطبخ بلدان الخليج العربي تتميز بالسعرات الحرارية العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وجبات خاصة لرائد الفضاء الإماراتي أثناء رحلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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