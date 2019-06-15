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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي، اليوم السبت، فقد جاء ذلك خلال مشاركة الطاير في فعاليات الدورة 63 لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في ستوكهولم بالسويد؛ حيث تستعرض الهيئة تجربة دبي في النقل الجماعي والتنقل ذاتي القيادة.
© AFP 2019 / Giuseppe Cacace
وأضاف، "تعكف الهيئة بالوقت الحالي على دراسة 11 مشروعا للتنقل المستقبلي، وتتضمن استراتيجيتها تشغيل 7 وسائط للتنقل ذاتي القيادة بحلول 2030".
ويتضمن ذلك مركبة جوية ذاتية القيادة، ووحدات التنقل ذاتية القيادة، ووحدات التنقل الذكية؛ إضافة للتشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة بالمنطقة.
ويعد المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين، تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم؛ يتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وأنظمة المواصلات المختلفة.
وشارك في المعرض، الذي بلغت مساحته قرابة 40 ألف مترا مربعا، 373 مؤسسة وشركة من 46 دولة؛ واستقطب الحدث أكثر من 30 ألف زائرا.
وشاركت هيئة طرق ومواصلات دبي بجناح كبير، سلّط الضوء على مشاريع وأنظمة المواصلات العامة، والمشاريع المستقبلية للتنقل ذاتي القيادة، ومسيرة نمو وتطور قطاع المواصلات العامة في الإمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تستهدف تحويل 25 بالمئة من الرحلات إلى ذاتية القيادة بحلول 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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