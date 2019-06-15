مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات

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وأكد المسوؤل أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 "شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف"، حسب صحيفة الأهرام المصرية.
© AP Photo / Hassan Ammar
وتابع المسؤول أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.
وأضاف المسؤول بوزارة البترول المصرية أن "هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية".
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