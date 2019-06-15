مصدر عسكري سوري يكشف سبب انفجار موقع للجيش غربي دمشق

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© Photo / Russian Defence Ministry
ونقل التلفزيون السوري أن "الصوت الذي سمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية بمشروع دمر".
وأكد نقلا عن مصدر عسكري أن الانفجار وقع بأحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب بالقرب منه.
وأكد سفير روسيا الاتحادية لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، الاثنين الماضي، على ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا.
وقال يفيموف للصحفيين في حفل بمناسبة يوم روسيا: إن "روسيا تساعد الشعب والحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، وهذه المساعدة أسهمت كثيرا في دفع عملية مكافحة الإرهاب، وتم إحراز تقدم جزئي في هذه المسألة والآن نحن ننتصر في المعركة ضد الإرهاب ولكن لا تزال أمامنا صعوبات".
وتحدث السفير يفيموف عن "ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا".
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