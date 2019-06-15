الجيش اليمني يتهم "الحوثيين" باستقدام تعزيزات كبيرة إلى جنوب الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، عبر موقعه مساء اليوم السبت، إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة تتضمن مقاتلين مدججين بمختلف أنواع الأسلحة وآليات عسكرية، نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة في إطار تصعيدهم العسكري الواسع".
MOHAMED AL-SAYAGHI
وأشارت "المسيرة" إلى استخدام الجيش آليات مدرعة في الهجومين.
وكانت "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت يوم أمس الجمعة، استعادتها مواقع من قبضة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة الضالع وسط اليمن.
وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع للجيش غرب قعطبة شمال الضالع.
وأضافت، أن العملية تكللت بسيطرة مقاتلي "أنصار الله" على عدد من المواقع.
من جهة ثانية، ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أمس الجمعة أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لـ"أنصار الله" باتجاه جبلي صامح والدوير غرب منطقة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع.
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