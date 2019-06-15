دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تويوتا تضيف ميزة إغلاق المحرك تلقائياً بدءاً من إصدار 2020 من السيارات ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة تويوتا عن خططها لإضافة مجموعة من مميزات الآمان والحماية في إصدارات الشركة الجديدة بدءاً من طراز 2020، حيث تقدم ميزة الإغلاق التلقائي للمحرك، مع ميزة صف السيارات ذاتياً في مواقف السيارات.

تعمل شركة تويوتا على تعزيز معايير الحماية والآمان في الإصدارات الجديدة من السيارات، حيث تقدم ميزة الإغلاق التلقائي للمحرك بدءاً من طراز 2020 من السيارات، كما تدعم السيارات بميزة الصف الذاتي في مواقف السيارات لتجنب الحوادث.

وتشير تويوتا إلى أن ميزة الإغلاق التلقائي لمحرك السيارة يمكن أن تدعم المستخدم في حالة الخروج بشكل سريع من السيارة وترك السيارة قيد التشغيل حيث من المقرر أن يتم إغلاق المحرك بشكل تلقائي عند إدراك خروج قائد السيارة دون أن يعمل على تشغيل وضع الإنتظار في السيارة.

Advertisements

ومن المقرر أن يعمل نمط الإغلاق التلقائي للسيارة على تمكين الفرامل لوضع الإنتظار أو صف السيارة، وهي إضافة هامة من تويوتا لتعزيز معايير الحماية والآمان بشكل أفضل لتجنب الحوادث في مواقف السيارات العامة أو الخاصة.

المصدر

هذا الموضوع تويوتا تضيف ميزة إغلاق المحرك تلقائياً بدءاً من إصدار 2020 من السيارات ظهر على التقنية بلا حدود.