وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، ظهر اليوم، السبت، أن استخدام الحوثيين لصاروخ "Soumar سومار" الإيراني خلال استهدافهم لمطار أبها، هو حدث جديد، ربما لم تشهده المنطقة من قبل، يشي بأن مستقبل الشرق الأوسط في خطر.وأوضح أنه في حال إرسال إيران لصاروخ "Soumar سومار" كاملا أو أجزاء لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، فنحن من المؤكد أمام حدث عسكري أو واقعة عسكرية جديدة، خاصة مع دقة الصاروخ الذي استهدف برج المراقبة للمطار السعودي.
وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية، الأربعاء الماضي، عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لم تشهده المنطقة من قبل"... موقع عبري يكشف معلومات عن صاروخ مطار "أبها" السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.