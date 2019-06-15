تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم أحد الأمراء

ونشر تركي آل شيخ تغريدة يقول فيها إنه يتمنى من الشركات السعودية والوطنية دعم الفريق الذي يملكه الأمير عبد الله بن مساعد في الدوري الإنجليزي.

واعتبر آل الشيخ أن الدعم "لكي يكون هناك حضور لنا، هذه فرصة للجميع، ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج".

وتابع آل الشيخ في تغريدة أخرى "نفكر جديا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصا أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة".

ويمتلك الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، نصف أسهم فريق نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.