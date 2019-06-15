وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الناطقة باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، السبت، مهنئة نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.
وقالت الصفحة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، السبت:
كل سنة والنجم المصري محمد صلاح بخير، 27 عاما سعيدا.
وتابعت الخارجية الإسرائيلية:
تهانينا وتمنياتنا لك وللمنتخب المصري بمزيد من التألق.
وأرفقت تغريدة الخارجية الإسرائيلية صورة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لمعسكر المنتخب المصري، صباح اليوم، السبت، قبيل أيام من افتتاح كأس الأمم الأفريقية، المقررة الجمعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تحتفي بمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.