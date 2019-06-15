إسرائيل تحتفي بمحمد صلاح

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الناطقة باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، السبت، مهنئة نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وقالت الصفحة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، السبت:

كل سنة والنجم المصري محمد صلاح بخير، 27 عاما سعيدا.

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وتابعت الخارجية الإسرائيلية:

تهانينا وتمنياتنا لك وللمنتخب المصري بمزيد من التألق.

وأرفقت تغريدة الخارجية الإسرائيلية صورة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لمعسكر المنتخب المصري، صباح اليوم، السبت، قبيل أيام من افتتاح كأس الأمم الأفريقية، المقررة الجمعة الماضية.