إحالة البشير إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف ومدتها أسبوع

الخرطوم- سبوتنيك وعقد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، مؤتمرا صحفيا، اليوم، قال فيه أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

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وتابع "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل".

وكانت النيابة العامة السودانية قد أعلنت، أول من أمس، أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، ووجهت له تهم بالفساد.

وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة لوكالة "سبوتنيك"، أول من أمس الخميس، "أعلنت النيابة العامة اليوم اكتمال كافه التحريات في الدعوي الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي و1/6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ ¾".

ووجهت النيابة العامة بالسودان، في مايو/ أيار الماضي، اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.