- 1/2
- 2/2
الخرطوم- سبوتنيك وعقد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، مؤتمرا صحفيا، اليوم، قال فيه أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وكانت النيابة العامة السودانية قد أعلنت، أول من أمس، أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، ووجهت له تهم بالفساد.
وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة لوكالة "سبوتنيك"، أول من أمس الخميس، "أعلنت النيابة العامة اليوم اكتمال كافه التحريات في الدعوي الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي و1/6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ ¾".
ووجهت النيابة العامة بالسودان، في مايو/ أيار الماضي، اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة البشير إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف ومدتها أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.