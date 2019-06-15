فلسطينيون يتظاهرون ضد مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي يقاطعونه

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رام الله: تظاهر فلسطينيون السبت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ضد مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي دعت اليه الولايات المتحدة في 25 و26 حزيران/يونيو وقررت القيادة الفلسطينية مقاطعته.

وحمل المشاركون وعددهم حوالي المئة الاعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تندد المؤتمر وتصف المشاركين فيه ب"الخونة".

وكتب على اللافتات "ورشة البحرين خيانة، وخائن من يشارك فيها" و"فلتسقط ورشة البحرين".

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وهتف المشاركون "الشعبي أصدر قرار فلتسقط صفقة العار"، في اشار الى صفقة تعدها الولايات المتحدة الاميركية لحل القضية الفلسطينية دون إشراك الفلسطينيين فيها ويبدو أنها لا تتضمن حل إقامة دولة فلسطينية الذي يحظى بتوافق شبه دولي.

ولم تشارك شخصيات قيادية معروفة في التظاهرة التي كان أغلب المشاركين فيها من اليسار والمستقلين، رغم ان الدعوة اليها وجهت من قبل الفعاليات والاتحادات الشعبية والقوى الوطنية.

دعت واشنطن إلى مؤتمر المنامة لبحث الشق الاقتصادي من خطة سلام صاغها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.

وفي حين لم تحسم غالبية الدول العربية موقفها من المشاركة في هذا المؤتمر، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها الشديد له على أساس أنه يهدف الى بلورة حل اقتصادي للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي على حساب الحل السياسي. وأكد المسؤولون الفلسطينيون أنهم "لم يفوضوا أحدا" التحدث باسمهم خلال المؤتمر.

