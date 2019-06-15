دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع فتح الصندوق لهاتف Mi 9T في مقطع فيديو ينشر رسمياً من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي مقطع فيديو رسمي لفتح صندوق هاتف Mi 9T الذي أعلن عنه رسمياً في أوروبا وينطلق للبيع في الأسواق يوم 17 من يونيو.

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يعد هاتف Xiaomi Mi 9T النموذج المخصص للأسواق العالمية من هاتف Redmi K20، والذي أعلن عنه مؤخراً في أوروبا، واليوم تستعرض شاومي الهاتف في مقطع فيديو رسمي.

ولقد نشر مقطع الفيديو لفتح صندوق هاتف Mi 9T على القناة الرسمية لشاومي على اليوتيوب، حيث إستعرضت الشركة مميزات ومواصفات الهاتف في مقطع الفيديو قبل أن ينطلق الهاتف إلى الأسواق يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر وفقاً لشركة شاومي أن يحصل المستخدمين على حافظة مجانية مع الهاتف، إلا أن شاومي تقدم الحافظة هذا العام مع تصميم أقوى من البلاستيك، أيضاً يضم الصندوق شاحن بقدرة 18W، مع كابل USB-C.

كما إستعرضت شركة شاومي كفاءة وآداء مستشعر البصمة المدمج في شاشة Mi 9T، مع كاميرة السيلفي المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل مع تصميم منبثق، أيضاً يأتي الهاتف ببطارية مميزة بقدرة 4000 mAh حيث تؤكد شاومي على قدرة البطارية لدعم المستخدم حتى يومين تقريباً.

أيضاً إستعرضت شاومي في الفيديو تصميم الكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات ثلاثية في هاتف Mi 9T، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xiaomi Mi 9T باللون الأسود، الأحمر إلى جانب اللون الأزرق، على أن يتوفر لاحقاً باثنان من الإختيارات في الألوان، كما ينطلق الهاتف للبيع في 17 من يونيو بسعر يبدأ من 370 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أو سعر 415 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع فتح الصندوق لهاتف Mi 9T في مقطع فيديو ينشر رسمياً من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.