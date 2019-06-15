دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت قوقل بإختبار الإصدار 76 من متصفح كروم والذي يجلب العديد من المزايا الجديدة من بينها واحدة لن تعجب الصحف والمواقع الإخبارية المدفوعة حيث سيمكن للمستخدم تجاوز إمكانية الدفع فقط عبر الدخول في وضع التصفح الخفي!.

حالياً لو دخلت في وضع التصفح الخفي على موقع يقدم محتواه بشكل مدفوع ويتيح للعموم قراءة عدد محدود من المقالات، فإنه سيكتشف أنك تتصفح عبر الوضع الخفي ولن يعرض عليك أية مقالات حتى لو كنت مشتركاً في خدمات الموقع.

يعود ذلك إلى القيود التي يفرضها وضع التصفح الخفي حيث يمنع المواقع من كتابة أية بيانات وملفات تعريف ارتباط على جهاز المستخدم ما يمنع التفريق بين المشترك المدفوع والقارئ العادي.

والآن مع الإصدار الجديد 76 لن يتمكن أصحاب المواقع من معرفة إن كنت تدخل عبر المتصفح الخفي ام لا وذلك من خلال تعديل في الواجهة البرمجية FileSystem ما يتيح لك الإطلاع على محتوى المقالات بدون أن تشترك فيها.

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ومن المزايا الأخرى في هذا الإصدار تسهيل عملية تنصيب التطبيقات التجاوبية من خلال وضع زر التنصيب في شريط العناوين ليتمكن الزائر من ضغطه لتنصيب تطبيق ويب على جهازه.

ويمكن لمطوري المواقع وضع بضعة أكواد في مواقعهم حتى يتحول المتصفح مباشرة إلى الوضع الليلي إن كانت إعداداته وتفضيلاته تشير إلى ذلك.

الجدير بالذكر أن أول نسخة تجريبية من هذا الإصدار أصبحت متاحة الآن، وستتاح النسخة النهائية في نهاية يوليو المقبل.

التدوينة كروم 76 سيتيح قراءة المقالات المدفوعة مجاناً ظهرت أولاً على عالم التقنية.