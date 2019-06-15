دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عندما يتعلق الأمر بالبدائل، فإن توفر أكثر من بديل هو دائماً أفضل من الاحتكام لبديل واحد، وهواوي ستطبق هذا الكلام حيث أنها لم تكتفي بوضع نظام التشغيل خاصتها Ark OS موضع الاختبار، بل أضافت إليه نظام تشغيل آخر يدعى Aurora OS.

عملياً فإن نظام Aurora OS مشتق من نظام التشغيل Sailfish OS والمبني على لينكس والذي يعتبر تطوراً لنظام MeeGo الذي تم تطويره بالتعاون ما بين نوكيا وإنتل.

تشير الشائعات إلى أن المدير التنفيذي لشركة هواوي Guo Ping تناقش مع وزير التطوير الرقمي الروسي Konstantin Noskov حول إمكانية استخدام نظام التشغيل Aurora OS والذي بدأت باختباره بالفعل على بعض أجهزتها. وكانت قد وقعت هواوي مع شركة MTS الروسية مؤخراً، اتفاقية شراكة لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت في روسيا

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وانطلقت أول نسخة من Sailfish OS نهاية عام 2013 وهو نظام تشغيل يستخدم في عدد من الأجهزة المختلفة من بينها الهواتف الذكية وتتوفر واجهته بـ 14 لغة ليس من بينها العربية حالياً.

بالطبع كل هذا مازال ضمن الشائعات التي تتداولها مختلف المصادر وليس هناك أية تصريحات رسمية بشأنه.

التدوينة هواوي تفكّر في استخدام نظام التشغيل Aurora OS [شائعات] ظهرت أولاً على عالم التقنية.