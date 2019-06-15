دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مازالت الهواتف الذكية القابلة للطي غير جاهزة للإطلاق في الأسواق، وبعد أن قررت سامسونج تأجيل إطلاق هاتفها، كذلك فعلت هواوي مع Mate X لاسيما أن سعره المرتفع (2600 دولار) وكونه أول هاتف قابل للطي من الشركة.

أعلنت هواوي عن Mate X في فبراير الماضي وكان من المتوقع إطلاقه في الأسواق في يونيو، لكن الآن تقرر تأجيله حتى سبتمبر القادم وذلك لإجراء المزيد من الاختبارات عليه وضمان حسن عمل التطبيقات في حالتي الطي والفرد، حسب متحدث رسمي باسم الشركة.

وتطمئن هواوي أن قرار تأجيل إطلاق Mate X ليس بسبب الحظر الأمريكي المفروض على التصدير لأن الهاتف تم الإعلان عنه قبل صدور قرار الحظر. وهذا يؤكد أنه سيعمل بنظام أندرويد وسيتلقى التحديثات كما يجب.

التدوينة هواوي تؤجل إطلاق Mate X القابل للطي حتى سبتمبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.