تجدد المواجهات بين قوات "الوفاق" وحفتر قرب مطار طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت المواجهات المسلحة، السبت، بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط مطار طرابلس الدولي لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن القوات التابعة لـ"الوفاق" أطلقت الجمعة عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المطار.

وأشار المراسل أن الطيران الحربي التابع لحفتر قصف السبت معسكرا تابعا لقوات "الوفاق" بمنطقة تاجوراء (الضاحية الشرقية لطرابلس).

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وفي السياق، قال عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية، إن عددا من المدنيين أصيبوا جراء استهداف طيران حفتر للمنطقة.



وأضاف بن عطية في تصريح لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) أن طائرة حفتر قصفت موقعا مكتظا بالسكان قرب مستشفى القلب بتاجوراء.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

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