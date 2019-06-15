التحرير_الفلسطينية تعرب عن قلقها إزاء ممارسات الاحتلال بحق #الأسرى والمعتقلين

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الخليج - واس
أعربت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في ابنان عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ووصفت القيادة الفلسطينية في بيان بعد اجتماعها اليوم بمخيم مارالياس قرب العاصمة بيروت، الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى بالوحشية، وطالبت بتدخل الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الأممي
من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على التعامل معهم استنادًا للقوانين الدولية.
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